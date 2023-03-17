Цены на нефть поднимаются, но завершают неделю существенным снижением

Brent стоит $75,5 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением на фоне общего падения аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации в банковском секторе США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $75,5 баррель, что на $0,8 (1,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,01 (1,4%), до $74,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,75 (1,1%), до $69,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,74 (1,1%), до $68,35 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 10%, что является наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает агентство Bloomberg.

"Внешние факторы продолжают диктовать условия нефтяному рынку, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Проблема спада на рынке, вероятно, вызывает опасения у ОПЕК+, однако вряд ли стоит ждать от нее быстрых действий. Скорее ОПЕК+ дождется, пока ситуация успокоится".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.