Цены на нефть рухнули до минимума с конца 2021 года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок ускорила падение днем в среду, обновив минимумы с декабря 2021 года на опасениях рецессии в мировой экономике.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:37 по московскому времени подешевели на $2,8 (3,62%) - до $74,65 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени рухнули на $2,68 (3,76%) - до $68,65 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки Brent падали до $74,01 за баррель, WTI - до $67,93 за баррель.

Проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.

"Нефть терпит крах, поскольку общая макроэкономическая картина указывает на рецессию в США. Кроме того, энергетические трейдеры проводят четкие параллели с предыдущими рецессиями, начавшимися в банковском секторе, особенно с финансовым кризисом 2008 года", - отметил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Также рынок ждет официальных данных американского Минэнерго, которые будут обнародованы в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на повышение запасов нефти в стране на минувшей неделе примерно на 1,2 млн баррелей.