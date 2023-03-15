Саудовская Аравия сократит добычу, если на ее нефть установят ценовой потолок

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия прекратит поставки нефти тем странам, которые установят на ее нефть ценовой потолок, и сократит добычу нефти, заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Energy Intelligence.

По его мнению, предельные цены, установленные для страны или группы стран, на нефть или любой другой товар, приведут к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с серьезными последствиями в виде существенной волатильности и нестабильности.

"Так что, если на экспорт саудовской нефти будет наложен price cap, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает потолок цен на наши поставки, и мы сократим добычу нефти, и я не удивлюсь, если другие поступят так же", - заявил министр.

Он также прокомментировал возобновление обсуждения в конгрессе США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), позволяющий подавать иски против стран-экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства.

"Такая политика добавляет новые уровни риска и неопределенности в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность. (...) В законопроекте NOPEC не признается важность наличия резервных мощностей и последствия отсутствия резервных мощностей для стабильности рынка. NOPEC также подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведет к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от будущего спроса. Воздействие будет ощущаться во всем мире как производителями, так и потребителями, а также нефтяной промышленностью", - сказал принц.

Он подчеркнул, что ОПЕК+, напротив, приложила все усилия и добилась значительной стабильности и прозрачности на рынке нефти, особенно по сравнению со всеми другими товарными рынками.

Страны G7 и ЕС разрешили своим компаниям оказывать услуги по морской перевозке российской нефти и нефтепродуктов, только если они продаются по цене, не выше установленного ими потолка. Российский президент РФ Владимир Путин запретил российским компаниям продавать нефть и нефтепродукты, если оговаривается условие price-cap.

Министр также отметил, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерен менять параметры сделки ОПЕК+, принятые в октябре прошлого года. Так он ответил на вопрос, может ли ОПЕК+ принять решение о повышении квот на добычу нефти.

"Есть много факторов, влияющих на настроение рынка. Прогнозируется, что мировая экономика продолжит расти в этом и следующем году, но все еще существует неопределенность в отношении темпов роста. Более того, Китай только начал восстанавливаться после продолжительных карантинов из-за COVID-19, но продолжительность восстановления до сих пор неясна. Восстановление экономики создает инфляционное давление, и это может побудить центральные банки активизировать свои усилия по сдерживанию инфляции", - сказал он.

По словам министра, взаимодействие этих и других факторов ограничивает ясность. "И разумный и единственный образ действий в такой неопределенной обстановке состоит в том, чтобы сохранить соглашение, которое мы заключили в октябре прошлого года, до конца этого года, и именно это мы намерены делать. Нам необходимо удостовериться, что положительные показатели являются устойчивыми", - заявил министр.

Он отметил, что все еще "есть те, кто продолжает думать, что мы скорректируем соглашение до конца года", и чтобы продемонстрировать приверженность ОПЕК+ текущей сделке, предлагает им подождать до 29 декабря 2023 года.

В октябре 2022 года ОПЕК+, собиравшаяся после мая 2020 года каждый месяц и онлайн, внезапно встретилась очно, снизила квоты на добычу нефти на 2 млн б/с, продлила соглашение на до конца 2023 года и решила встречаться раз в полгода. США и страны ЕС подвергли это решение критике, ожидая, что ОПЕК+, наоборот, увеличит квоты на добычу на фоне опасений, что российская нефть уйдет с рынка из-за конфликта на Украине.

Министры ОПЕК поясняли тогда, что рынок очень неопределенный, и на случай, если спрос вырастет, нужны свободные мощности по добыче, а их может быть недостаточно ввиду многолетнего дефицита инвестиций.

"Свободные мощности и глобальные запасы на случай чрезвычайной ситуации являются главной страховкой для нефтяного рынка перед лицом потенциальных потрясений. Я неоднократно предупреждал, что рост мирового спроса будет опережать текущие глобальные резервные мощности, а резервы на случай чрезвычайных ситуаций находятся на историческом минимуме", - заявил министр Саудовской Аравии в интервью.

"Вот почему крайне важно разработать политику для поддержки инвестиций, необходимых для своевременного увеличения свободных мощностей, и чтобы глобальные аварийные запасы поддерживались на адекватном и комфортном уровне. В Саудовской Аравии мы активно приступили к увеличению наших мощностей до 13,3 млн баррелей в сутки к 2027 году. Расширение уже находится на этапе проектирования, и ожидается, что первый прирост будет введен в эксплуатацию в 2025 году", - добавил он.