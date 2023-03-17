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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Говор изменил структуру владения сибирскими ресторанами сети "Вкусно - и точка"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ООО "Клуб Отель" (компания-покупатель бизнеса McDonald's в России) получило 100% ООО "ГиД" (развивало сеть McDonald's в Сибирском федеральном округе). По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения произошли 16 марта.

Ранее ООО "ГиД" напрямую принадлежало владельцу сети "Вкусно - и точка" Александру Говору.

С января 2023 года Говор владеет "Клуб Отелем" через АО "Вкусно - и точка" (ВИТ, совпадает с названием бренда, под которым в России возобновили работу рестораны McDonald's после смены собственника). В ноябре 2022 году "Вкусно - и точка" стало управляющей компанией по отношению к "Клубу Отелю".

"Клуб Отель" (село Сосновка, Кемеровская область) в июне 2022 года получил 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке).

АО "Вкусно - и точка" было создано в июле 2022 года. Говор с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу через ООО "ГиД".

Сеть "Вкусно - и точка" объединяет 840 заведений, в 2023 году планирует открыть 50 новых ресторанов.

Как сообщалось, с конца ноября 2022 года сеть ресторанов бренда McDonald's в Белоруссии начала работу под брендом "Вкусно - и точка". В январе 2023 года ООО "Система ПБО" подало заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно - и точка" в Казахстане, в декабре 2022 года - в Узбекистане.

Александр Говор Клуб Отель Вкусно и точка ГиД McDonald's Сибирь
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