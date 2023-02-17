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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Структура Говора сменила название купленного у финской Huhtamaki бизнеса на Scandipakk

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российское подразделение финского производителя одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki, купленное структурой бизнесмена Александра Говора, сменило название на Scandipakk ("Скандипакк"), сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что смена названия и логотипа не меняет подход к бизнесу.

В управлении Scandipakk – четыре производственные площадки: две в Ивантеевке (Московская область) и две – в ОЭЗ "Алабуга". Продукция Scandipakk полностью соответствуют российским и международным стандартам качества и пищевой безопасности. Она поставляется в крупнейшие российские ресторанные и розничные сети.

В этом году компания отмечает свое 30-летие. "Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся рынок в 2022 году, прошлый год мы закрыли с плюсом, и это очень хороший результат. Мы намерены и дальше реализовывать выбранную ранее стратегию развития – это в первую очередь расширение производства, установка нового оборудования, внедрение новых технологий, разработка и запуск продуктов, которых ждет рынок. Как и всегда, мы будем следовать общемировым тенденциям на рынке одноразовой упаковки и адаптировать их к реалиям российского рынка. Мы будем развиваться и тем самым развивать российский рынок упаковки", - заявила генеральный директор Scandipakk Наталья Валухова, процитированная в сообщении.

Сделка по приобретению российских производственных площадок Huhtamaki холдинговой компанией "Эспетина", принадлежащей Александру Говору и Юрию Кушнерову, была завершена в сентябре 2022 года. Новому собственнику перешли четыре российские производственные площадки, которые ранее находились в управлении двух юридических лиц – ООО "Хухтамаки С.Н.Г." и ООО "Хухтамаки Алабуга".

Как сообщалось, Говор в начале июня прошлого года стал владельцем сети ресторанов McDonald's Corp в России, которые после простоя и смены собственника возобновили работу под брендом "Вкусно - и точка". Он был партнером-франчайзи американской компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. Кушнеров вместе с Говором владеет АО "Нефтехимсервис" (инвестор строительства и собственник Яйского НПЗ).

Сумма сделки по продаже российских активов Huhtamaki составила 151 млн евро без учета долга и денежных средств на балансе.

Huhtamaki начала сворачивать бизнес в РФ в апреле прошлого года. "Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации нашей стратегии роста и амбициям в стране", - говорил президент и CEO компании Шарль Хольм, слова которого были приведены в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Хухтамаки С.Н.Г." в 2021 году составила 9,06 млрд рублей, чистая прибыль – 951,2 млн рублей.

Huhtamaki Scandipakk Скандипакк Эспетина Александр Говор
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