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В Белоруссии бывшие точки франшизы McDonald's начали работу под брендом Mak.by

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сеть белорусских ресторанов быстрого питания, ранее относившаяся к франшизе McDonald's, с 18 апреля начала работу под брендом Mak.by, сообщило управляющее предприятие "КСБ Виктори Рестораны".

Там заверили, что сохранили стандарты сети и рецептуру блюд.

"Профессиональная команда работников и менеджеров осталась неизменной и продолжит работать в соответствии с действующими ценностями компании и принципами социально ответственного ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Mak.by - собственный товарный знак "КСБ Виктори Рестораны".

В ноябре 2022 года компания-владелец франшизы McDonald's в Белоруссии сообщила, что рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" сменят бренд "в течение нескольких недель" и продолжат работу под брендом "Вкусно - и точка". Позже была названа дата таких изменений - 22 ноября. Вывески с ресторанов сети были сняты, однако с указанной даты ребрендинга не произошло.

Российская компания "Вкусно - и точка" также в ноябре сообщала, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети под управлением "КСБ Виктори Рестораны".

Комментируя в декабре 2022 года перспективы выхода на белорусский рынок, владелец российской сети "Вкусно - и точка" Александр Говор отмечал, что компания предложила "условия намного лучше, чем у них были с McDonald's". Пока обсуждение вопроса приостановлено. "Наше предложение остается в силе, мяч на стороне белорусской стороны", - говорил в свою очередь генеральный директор "Вкусно - и точка" Олег Пароев.

В Белоруссии было открыто 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 млн гостей.

McDonalds Белоруссия КСБ Виктори Рестораны Mak.by Вкусно - и точка
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