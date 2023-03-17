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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Приложение Уральского банка реконструкции и развития удалено из Google Play

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) удалено из Google Play (ресурс с приложениями для устройств на платформе Android), сообщает пресс-служба банка.

"Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore", - приводятся в пресс-релизе слова главы розничного бизнеса УБРиР Сергея Миловского.

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Программы, которые уже установлены на смартфоны с операционной системой Android, продолжат работать. Клиентам доступны все привычные операции.

Как сообщалось, в феврале США ввели блокирующие санкции против 11 российских банков, в том числе и УБРиР. Банк ожидает, что они не окажут существенного влияния на его деятельность.

Все операции с УБРиР, по данным Минфина США, должны быть свернуты до 25 мая 2023 года.

Уральский банк реконструкции и развития по итогам 2021 года занял 28-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", 51-е место - по размеру собственного капитала.

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