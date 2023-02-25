Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Попавший под американские санкции банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей.

"В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы", - говорится в сообщении банка в его телеграм-канале.

Банк рекомендует клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, снять наличные в ближайшее время.

На территории России карты будут работать, отмечает банк.

Банк "Приморье" изучает детали введенных американских санкций и их возможное влияние на валютные операции. "При появлении новой информации мы будем максимально оперативно информировать наших клиентов", - сообщила кредитная организация.

"Банк продолжает работать в штатном режиме, продолжая оказывать банковские услуги физическим и юридическим лицам. Все подразделения, офисы, банкоматы, приложения и карты на территории России продолжают работать без изменений", - отметил банк.

США 24 февраля ввели блокирующие санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе 11 банков. В SDN list, помимо банка "Приморье", был включен Московский кредитный банк (МКБ), банки "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", МТС-банк, СДМ-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).