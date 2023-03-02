Приложения "Тинькофф" удалены из App Store

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Приложения группы "Тинькофф" удалены из App Store, магазина приложений для устройств на платформе iOS, убедились корреспонденты "Интерфакса".

В частности, из App Store исчезли приложения Тинькофф банка, "Тинькофф инвестиций" и "Тинькофф мобайл".

"Этот день все же настал - приложения "Тинькофф" удалили из App Store", - сообщил банк в своем телеграм-канале.

Банк отметил, что уже скачанные приложения будут работать как обычно. Кроме того, клиенты могут совершать операции в личном кабинете на сайте "Тинькофф", напомнила кредитная организация.

Банк рекомендует не скачивать приложения из неофициальных источников, так как это может быть опасно.

Тинькофф банк на прошлой неделе попал под санкции ЕС. Среди связанных с ним компаний и лиц ЕС назвал Владимира Потанина и TCS Group Holding.