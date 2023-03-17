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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Фонды денежного рынка в США зафиксировали максимальный приток средств с апреля 2020 г.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские фонды денежного рынка зафиксировали максимальный со времен начала пандемии COVID-19 приток средств инвесторов за неделю с момента появления информации о проблемах Silicon Valley Bank (SVB).

Согласно данным Investment Company Institute, объем вливаний в фонды за неделю, завершившуюся 15 марта, составил $120,93 млрд - это максимум с апреля 2020 года.

Опасения в отношении состояния банковской системы США вслед за крахом SVB спровоцировали уход от рисков на мировых рынках и увеличение спроса на наиболее надежные и ликвидные активы, отмечает агентство Bloomberg.

Приток средств розничных инвесторов составил $20,15 млрд, институциональных - $100,78 млрд.

Общие активы американских фондов денежного рынка выросли до рекордных $5,01 трлн.

Активы государственных фондов, которые инвестируют преимущественно в краткосрочные казначейские бумаги, на прошлой неделе увеличились на $144,65 млрд, до $4,128 трлн. В то же время активы фондов, инвестирующих в высокорисковые коммерческие бумаги, сократились на $18,05 млрд, до $776,16 млрд, отмечает Investment Company Institute.

Рекордный недельный показатель вливаний средств в фонды денежного рынка - $286 млрд - был зафиксирован в марте 2020 года, когда спрос на активы "тихой гавани" резко вырос в связи с опасениями спада в экономике из-за распространения коронавирусной инфекции.

США
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