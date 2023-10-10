Банк Англии рекомендует ужесточить требования к ликвидности фондов денежного рынка

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Руководство Банка Англии рекомендует вдвое увеличить требования к доле высоколиквидных активов в структуре фондов денежного рынка для снижения рисков в секторе, пишет Financial Times со ссылкой на доклад регулятора.

Фонды могут обязать держать в ликвидных активах - то есть активах, которые можно продать в течение семи дней - около 50-60% всех своих средств вместо 30% сейчас. В США действует норматив в 50%.

Совокупный объем активов, принадлежащих британским фондам денежного рынка, оценивается в 250 млрд фунтов стерлингов ($306,6 млрд).

"Ситуация в плане рисков остается сложной", - говорится в докладе. Помимо геополитических рисков и завышенной стоимости ряда активов, авторы документа также указали на рост задолженности британских домохозяйств и увеличение доли ипотечных кредитов со сроком погашения свыше 35 лет втрое с 2021 года.