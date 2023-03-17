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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Brent подорожала до $75,62 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно поднимаются в пятницу, однако завершают неделю в минусе на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за проблем в банковском секторе США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 по московскому времени подорожали на $0,92 (1,23%) - до $75,62 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,01 (1,48%) - до $69,36 за баррель.

С начала этой недели обе марки подешевели более чем на 10%, демонстрируя худшую недельную динамику с начала текущего года.

ЭкономикаСаудовская Аравия сократит добычу, если на ее нефть установят ценовой потолокЧитать подробнее

Как сообщалось, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года. Это решение предусматривает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

"Оценки спроса на нефть пересматриваются, однако мы не видим особых изменений в фундаментальных показателях. Пока мы не меняем прогнозы цен на нефть, ожидая новостей о возможных мерах в ближайшие недели", - написали аналитики JPMorgan, имея в виду встречу ОПЕК+ и ожидаемое решение Вашингтона начать восполнение стратегических резервов.

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