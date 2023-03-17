SVB Financial Group подала заявление о банкротстве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - SVB Financial Group подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет добиваться реорганизации под надзором суда.

Компания сообщила, что ее действия не касаются фондов SVB Capital и SVB Securities, которые продолжают работать, пока SVB Financial изучает стратегические варианты, пишет MarketWatch.

SVB Financial больше не аффилирована с Silicon Valley Bank, который на прошлой неделе был закрыт финрегулятором штата Калифорния.

SVB Financial оценивает свою ликвидность примерно в $2,2 млрд.

Торги акциями компания были приостановлены на прошлой неделе.