SVB Financial Group подала заявление о банкротстве
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - SVB Financial Group подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет добиваться реорганизации под надзором суда.
Компания сообщила, что ее действия не касаются фондов SVB Capital и SVB Securities, которые продолжают работать, пока SVB Financial изучает стратегические варианты, пишет MarketWatch.
SVB Financial больше не аффилирована с Silicon Valley Bank, который на прошлой неделе был закрыт финрегулятором штата Калифорния.
SVB Financial оценивает свою ликвидность примерно в $2,2 млрд.
Торги акциями компания были приостановлены на прошлой неделе.