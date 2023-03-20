Аналитики допустили рецессию в США в случае снижения кредитования небольшими банками

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американским компаниям и домохозяйствам, вероятно, будет сложнее получить кредиты из-за потрясений в банковской сфере, что негативно скажется на экономической ситуации, пишет The Wall Street Journal.

Снижение объемов кредитования небольшими банками США может вызвать спад в экономике страны к середине этого года, прогнозирует главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

По его словам, после краха Silicon Valley Bank (SVB) небольшие банки будут стремиться повысить достаточность капитала и в связи с этим повысят требования к заемщикам.

"Если вдруг станет намного сложнее получить автокредит, потребительский кредит, ипотеку на коммерческую недвижимость просто потому, что более мелкие региональные банки должны скорректировать балансы, то есть риск, что многие люди не получат финансирование на покупку автомобиля или стиральной машины", - отмечает Слок.

Небольшие банки - один из важнейших драйверов роста объемов кредитования и всей экономики, отмечает газета. По данным ФРС, на учреждения за пределами топ-25 приходится около 38% кредитного портфеля банковского сектора США.

"Пока определенная группа организаций испытывает трудности, эти и аналогичные институты будут кредитовать осторожнее, - отмечает главный экономист EY-Parthenon Грега Дако. - Скорее всего, этот период затянется".

Экономисты Goldman Sachs сейчас оценивают вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в 35% против 25% до банкротства SVB.

Дако также полагает, что события в банковской отрасли резко повысили вероятность рецессии, и ожидает ее в текущем году.