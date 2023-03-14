Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Credit Suisse выявил "существенные недостатки" в процедурах финансовой отчетности

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Credit Suisse Group AG выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления.

В течение двух лет "внутренний контроль финансовой отчетности был неэффективным", говорится в годовом отчете Credit Suisse, опубликованном во вторник.

"Существенные недостатки", выявленные банком, связаны с отсутствием эффективной оценки рисков в его финансовой документации, отмечают в Credit Suisse.

"Руководство банка пришло к выводу, что наши средства контроля и процедуры раскрытия информации не были удачными", - говорится в отчете.

Банк должен был обнародовать этот отчет еще в прошлый четверг, однако отложил его после получения новой информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

"PwC, занимавшаяся аудитом отчетов банка за прошедший год, опубликовала отрицательное заключение относительно эффективности внутреннего контроля за финансовой отчетностью в нем", - сообщили в Credit Suisse.

Председатель совета директоров швейцарского банка Аксель Леманн отказался от выплаты в 1,5 млн швейцарских франков ($1,6 млн), которые должен был получить за первый год работы на этом посту.

Леманн, возглавивший совет директоров в январе 2022 года, не получит вознаграждение, которое обычно выплачивается членам совета директоров помимо базовой зарплаты, говорится в сообщении Credit Suisse.

Ранее в этом месяце банк сообщил, что зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков в 2022 год, показав, таким образом, наихудший результат с момента финансового кризиса 2008 года.

Леманн, который получит в Credit Suisse 3 млн франков в период с апреля 2022 по апрель 2023 года, планирует внести предложение о снижении его зарплаты на следующий период в ходе годового собрания акционеров.

Акции Credit Suisse подешевели на 67% за последние 12 месяцев.

Credit Suisse
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга

Минцифры предложило бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Минцифры предложило бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Brent подешевела до $79,91 за баррель

Доходность госбумаг по всему миру продолжает падать из-за банковского кризиса в США

Фондовые индексы Европы упали до уровней января вслед за акциями банков

Фондовые индексы Европы упали до уровней января вслед за акциями банков

ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank, подозреваемого в отмывании денег

ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank, подозреваемого в отмывании денег

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

Представитель "Донстроя" вошел в комиссию по расследованию прорыва на БКЛ в Москве

Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков

Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });