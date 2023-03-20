Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил оптимизм за счет спроса на бумаги Сбербанка на новостях о высоких годовых дивидендах, а также в ожидании итогов переговоров глав России и Китая; внешние площадки при этом подают негативные сигналы из-за опасений расширения банковского кризиса и наступления мировой рецессии. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1%, лидируют в росте акции банков и золотодобывающих компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2342,61 пункта (+0,8%), индекс РТС - 958,21 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 75,66 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,8%), Polymetal (+2,9%), Сбербанка (+2,8% и +3,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Яндекса" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,3%), акции "НЛМК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

С 20 по 22 марта состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, в понедельник визит начнется с переговоров в формате тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", в них нет ограничителей, ведущего или ведомого, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в китайском издании "Жэньминь Жибао".

Председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в "Российской газете", отметил, что Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в понедельник может снизиться до отметки 2300 пунктов. Ожидается коррекция в бумагах Сбербанка после столь сильного роста в пятницу, негатива добавит и ухудшившийся внешний фон.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник остается негативным.

"Сделка по слиянию UBS AG и Credit Suisse больше напугала инвесторов вероятностью более глубоких проблем. ФРС США активно выдает кредиты через "дисконтное окно", что уже называют окончанием текущего цикла ужесточения. При этом реальные ставки в развитых странах все еще остаются отрицательными. То есть, не успели регуляторы завершить цикл ужесточения, как возникает необходимость для смягчения во имя спасения финансовой системы. Однако до реального смягчения еще далеко, а непосредственными страхами для инвесторов являются вероятные новости об очередных проблемах финансовых организаций, как в Европе, так и США", - отмечает аналитик.

На этом фоне нефть дешевеет, а вот золото уже нацелилось в росте на уровень $2000 за тройскую унцию. Российские акции на этом фоне могут скорректироваться вниз и протестировать уровень поддержки 2300 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", наступившая неделя будет не менее волатильной для глобальных рынков, чем прошедшая: уже в среду регулятору США предстоит озвучить непростое решение по ключевой ставке, поэтому основные американские индексы останутся в фазе волатильной консолидации. Российский рынок, в свою очередь, должен выпустить пар и скорректироваться на этой неделе, так как сырьевые площадки уже как неделю находятся под давлением, а это негативно влияет на локальных экспортеров, которых в индексе МосБиржи большинство.

В мире

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,7-1,2% во главе с Dow Jones, инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли и ожидали заседания Федеральной резервной системы.

Как сообщалось, американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" и готовности помогать им в случае необходимости.

Эта новость оказала поддержку рынкам акций и других рискованных активов. Несмотря на эту новость акции First Republic Bank упали на 33% по итогам торгов.

Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федрезерва за неделю с момента краха SVB.

Заседание Федрезерва состоится 21-22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng падает на 3,4%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,9%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже семь заседаний подряд.

Инвесторы продолжают оценивать риски для банковской и финансовой систем после новости о покупке швейцарским UBS испытывающего трудности банка Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщил MarketWatch.

О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB).

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают снижение после отката на прошлой неделе, который стал самым значительным с лета прошлого года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $70,85 за баррель (-2,9% и -2,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $64,79 за баррель (-2,9% и -2,4% в пятницу).

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.

За пять рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.