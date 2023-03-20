Один из СПГ-терминалов во Франции возобновил работу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Один из четырех терминалов по приему сжиженного природного газа во Франции Dunquerke LNG возобновил работу. Три остальных по-прежнему остановлены из-за забастовки в знак протеста против изменения пенсионного законодательства.

Тем временем европейские подземные хранилища впервые с январских праздников показали чистый прирост запасов. Однако речи о завершении сезона отбора и начале сезона закачки пока не идет, так как этот результат пришелся на выходной день, когда потребление газа снижается.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 41,5 млн куб. м, сообщила украинская компания. В пятницу номинация была 42,4 млн куб. м, на выходных она снижалась до примерно 40 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на газ в Европе в преддверии выходных традиционно снижаются. Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах потерял за сутки 6% и закрылся на уровне $463 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $506; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $468.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила в среднем 21% потребностей региона, сообщает ассоциация WindEurope. Однако всю неделю выработка снижалась - с 33% в понедельник до 9,7% в воскресенье.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе сократился до 55,7% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 18 марта (выходной день) запасы увеличились на символические 0,02 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 57-процентную загрузку из-за остановки французских терминалов.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 1,6 млрд куб. м - это заметно меньше, чем обычно тратится в это время.

Текущий уровень запасов составляет 41%, что на 24 процентных пункта превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за данный период.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.