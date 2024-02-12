Работа половины терминалов СПГ Франции ограничена из-за забастовки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Поставка сжиженного природного газа с двух из четырех терминалов во Франции ограничена из-за забастовки.

Как сообщает специализированный оператор Elengy, акция охватила терминалы Fos Cavaou и Fos Tonkin на юге страны в районе Марселя.

По данным Elengy, забастовка охватывает газовые сутки (завершаются утром следующего дня) с 9 по 13 февраля.

Ассоциация Gas Infrastructure Europe уже отобразила данные, что на терминале Fos Tonkin 10 февраля поставка газа в газотранспортную систему была полностью остановлена. На Fos Cavaou поставка сокращена до 13% производственной мощности.

Франция является крупнейшим в Европе импортером СПГ. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, в 2023 году республика использовала 30 млрд куб. м газа, полученного с терминалов СПГ, тогда как весь регион потребил 131 млрд куб. м СПГ.

Год назад сотрудники терминалов СПГ и нефтеперерабатывающих заводов в ходе забастовочных действий протестовали против пенсионной реформы.