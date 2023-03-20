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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Банк России разрешил турецкому владельцу Кредит Европа банка консолидировать 100%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России разрешил турецкому владельцу Кредит Европа банка консолидировать 100% в рамках внутригрупповой сделки, говорится в отчетности Credit Europe Bank N.V. за 2022 год.

Российские банки в прошлом году перестали раскрывать своих акционеров. Ранее опубликованная схема владения Кредит Европа банком выглядела следующим образом: порядка 90% акций кредитной организации принадлежало турецкому FIBA Holding, еще 10% - Credit Europe Bank N.V., конечным собственником которого является холдинг.

В первом полугодии 2022 года Credit Europe Bank N.V. договорился с FIBA Holding о продаже 10%-ной доли в уставном капитале российского банка. Продажа одобрена Банком России в марте, говорится в отчетности. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года.

Бенефициаром Кредит Европа банка является турецкий FIBA Holding бизнесмена Хюсню Озйегина. По состоянию на конец 2021 года банк обслуживал более 6 млн физических лиц, 5,6 тысячи корпоративных клиентов и 15 тысяч предприятий МСП. По итогам 2021 года он занимал 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В начале марта 2023 года Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула российский рынок в связи с событиями на Украине.

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