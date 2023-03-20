"Вымпелком" сменил исполнительного вице-президента по HR

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" назначило исполнительным вице-президентом по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке Наталью Артемьеву, ранее занимавшуюся HR-консалтингом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Артемьева вступила в должность с 20 марта. Она будет отвечать за весь HR-цикл компании и находиться в прямом подчинении у генерального директора.

Артемьева более 20 лет работает в сфере HR. Последние годы занималась HR-консалтингом, в этой роли она сотрудничала, в том числе, и с "Вымпелкомом".

Ранее занимавшая должность Ольга Филатова покинула "Вымпелком", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.