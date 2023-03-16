Выручка "Вымпелкома" в IV квартале снизилась на 3,5%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" в IV квартале 2022 года составила 74,73 млрд рублей, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении компании.

Сервисная выручка увеличилась на 3,2% - до 69,2 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 31,2 млрд рублей, увеличившись на 14,4%. Маржинальность по показателю составила 41,8% против 35,3% в IV квартале 2021 года.

Капитальные затраты "Вымпелкома" в IV квартале сократились на 15,3% и составили 17,9 млрд рублей. В 2022 году этот показатель упал на 20,9% - до 59,3 млрд рублей.

Снижение капзатрат связано с тем, что "Вымпелком" в 2020-2021 годах проводил масштабную стройку сети и успел завершить ее до начала 2022 года. "Кроме того, компания в основной массе успела заранее закупить основное необходимое оборудование на 2022 год. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок после введения санкций и ограничений экспортного контроля, "Билайн Россия" продолжает развивать свои сети, уделяя особое внимание качеству сети и ее покрытию", - говорится в сообщении.

Сервисная выручка выросла на 3,2% - до 69,2 млрд рублей.

Количество абонентов сократилось на 9,3% - до 44,8 млн. Количество пользователей мобильной передачи данных составило 31,5 млн, сократившись на 8,6%.

Средний счет на абонента в месяц (показатель ARPU) в мобильном сегменте вырос на 12,4% - до 422 рублей. Среднемесячный голосовой трафик сократился на 2,6% - до 314 минут. Средний data-трафик вырос на 24,2% - до 18,3 Гб на пользователя в месяц. Покрытие 4G сетями увеличилось до 90% с 89%.

По итогам года выручка "Вымпелкома" составила 286,7 млрд рублей, снизившись на 1,4%. Сервисная выручка при этом увеличилась на 3% - до 262,9 млрд рублей. EBITDA по итогам года выросла на 9% - до 118,5 млрд рублей.