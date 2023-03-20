Сечин назвал чистую прибыль Роснефти "фундаментом" для финальных дивидендов за год

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2022 года "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", заявил через пресс-службу СЕО компании Игорь Сечин.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за год сократилась на 7,9% и составила 813 млрд рублей. В IV квартале чистая прибыль компании выросла на 18,7%, до 222 млрд рублей.

"Роснефть" напоминает, что в соответствии с положениями своей дивидендной политики распределила между акционерами 50% чистой прибыли за первое полугодие 2022 года по МСФО в виде промежуточных выплат (20,39 рубля на акцию, в сумме 216,1 млрд рублей). Выплаты завершились в феврале этого года.