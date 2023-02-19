На акции в Молдавии от властей потребовали оплатить зимние счета за ЖКУ всем гражданам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В центре Кишинева проходит массовая акция протеста с требованием, чтобы власти оплатили счета за коммунальные услуги всем гражданам Молдавии за три зимних месяца.

Как передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места событий, акция проводится партией "Шор", которая с этой целью организовала движение "За народ".

Приехавшие на автобусах протестующие прошли маршем по улице Кишинева, собравшись у здания парламента. Выступившая с речью депутат от партии "Шор" Марина Таубер заявила, что цель акции - заставить власть оплатить все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны в зимний период.

"У нас в Молдавии самые большие счета. У нас самый высокий в Европе уровень инфляции. Нам правительство не помогает, Майя Санду постоянно находится за границей. Мы будем отстаивать свои права. Но все слухи и измышления о том, что будут провокации, дестабилизация, что мы будем врываться в здания парламента или правительства - это все спекуляции властей. Мы мирные люди", - заявила Таубер.

В центре Кишинева установлены усиленные наряды полиции. Полицейские следят за соблюдением общественного порядка, в действия манифестантов не вмешиваются.

В то же время, Генеральный инспекторат полиции сообщил, что перед началом акции протеста правоохранители задержали шесть человек.