Wildberries начнет продажи электроники и бытовой техники под собственными брендами

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Wildberries начинает продажи в России электроники и бытовой техники под собственными брендами, говорится в сообщении компании.

В течение II квартала на маркетплейсе появится около 100 новых наименований (холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и др.). Продукция будет находиться в среднем ценовом сегменте. В перспективе компания начнет продажи планшетов, ноутбуков и смартфонов под собственными торговыми марками.

В Wildberries рассчитывают, что на продукцию под собственными брендами будет приходиться около 10% от общих продаж сегмента на маркетплейсе.

Названия брендов в Wildberries пока не раскрывают - до завершения работ по патентованию. Сборка продукции будет осуществляться на производствах КНР, России и Белоруссии. При этом тестовые поставки и продажи электроники уже начались.

На первом этапе продукцию смогут приобрести потребители из РФ, в будущем она станет доступна для покупки в Белоруссии, Казахстане, Армении и других странах присутствия Wildberries.

В 2022 году продажи техники и электроники на Wildberries выросли на 97%; наиболее динамично растущими категориями стали бытовая техника (+108%), ноутбуки и компьютеры (+132%), оборудование для умного дома и безопасности (+233%).