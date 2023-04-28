Electrolux получила чистый убыток в I квартале и увеличила выручку на 8,7%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 8,7%, однако получила чистый убыток на фоне ослабления спроса.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил 588 млн шведских крон ($57,1 млн) по сравнению с прибылью в размере 950 млн крон за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали убыток в 874 млн крон.

Операционная убыток составил 256 млн крон против прибыли в 1,58 млрд крон годом ранее.

Цены во многом компенсировали негативный эффект от повышенных расходов на производство и транспортировку товаров и влияние внешних факторов.

Квартальная выручка Electrolux тем временем увеличилась до 32,73 млрд крон с 30,12 млрд крон годом ранее.

Прогноз спроса на 2023 год по-прежнему негативный для всех рынков, кроме объединенного региона, включающего страны АТР, Ближнего Востока и Африки. Для этого региона прогноз нейтральный.

Акции Electrolux теряют в цене 1,3% на торгах в Стокгольме в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 18,7%, до 37,04 млрд крон.