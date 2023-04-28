Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Electrolux получила чистый убыток в I квартале и увеличила выручку на 8,7%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 8,7%, однако получила чистый убыток на фоне ослабления спроса.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил 588 млн шведских крон ($57,1 млн) по сравнению с прибылью в размере 950 млн крон за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали убыток в 874 млн крон.

Операционная убыток составил 256 млн крон против прибыли в 1,58 млрд крон годом ранее.

ЭкономикаElectrolux отчитался о годовом убытке в 1,32 млрд крон несмотря на рост выручкиЧитать подробнее

Цены во многом компенсировали негативный эффект от повышенных расходов на производство и транспортировку товаров и влияние внешних факторов.

Квартальная выручка Electrolux тем временем увеличилась до 32,73 млрд крон с 30,12 млрд крон годом ранее.

Прогноз спроса на 2023 год по-прежнему негативный для всех рынков, кроме объединенного региона, включающего страны АТР, Ближнего Востока и Африки. Для этого региона прогноз нейтральный.

Акции Electrolux теряют в цене 1,3% на торгах в Стокгольме в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 18,7%, до 37,04 млрд крон.

Electrolux
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВВП еврозоны в I квартале вырос меньше, чем ожидалось

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 734 млн евро процентных доходов

Индекс Мосбиржи во главе с банками обновил пик за год

Север Европы снова тратит запасы газа из хранилищ

Север Европы снова тратит запасы газа из хранилищ

Годовое собрание акционеров "Московской биржи" не состоялось из-за отсутствия кворума

Глава TotalEnergies заявил, что эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным для рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });