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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Минсельхоз заявил об отсутствии причин для подорожания риса в текущем сезоне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году увеличила производство рисовой крупы на 2,6%, объем урожая и качество риса-сырца отвечают потребностям переработки, сообщает Минсельхоз. Он утверждает, что нет оснований для роста цен на рис в текущем сезоне.

"Качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки. За прошлый год производство рисовой крупы в России выросло на 2,6%", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В понедельник "Коммерсантъ" сообщил, что рисовая крупа в РФ может подорожать на 8-30% из-за низкого качества риса-сырца. Большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы, пишет издание со ссылкой на свои источники. Ряд торговых сетей уже получили уведомления от производителей о повышении цен из-за проблем с урожаем.

Как сообщает Минсельхоз, анализ и оценка объема потребительских свойств риса показали, что из обследованных 867,1 тыс. тонн 96,11% соответствует 1-3 классам, не соответствует ГОСТу только 3,89%.

По данным ведомства, цены на сырье в настоящее время стабильны, как и розничные цены на крупу в торговых сетях (снижение 1,9% с начала года, по данным Росстата на 13 марта).

При этом Минсельхоз напомнил, что до конца первого полугодия 2023 года в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, "что гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции". Причины для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз
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