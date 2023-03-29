Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Приморье восстановление советской системы мелиорации риса оценили в 11 млрд рублей

Интерес к проекту проявляют в том числе китайские инвесторы

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Приморскому краю для восстановления мелиоративной системы в рисоводстве необходимы 11 млрд рублей, интерес проявляют китайские и российские инвесторы, сообщила пресс-служба правительства региона.

Готовность регионов Дальнего Востока к весенним полевым работам обсудили во Владивостоке на совещании под руководством федерального замминистра сельского хозяйства Андрея Разина.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц рассказал, что в крае в последние годы возрождается рисоводство, в 2023 году сельхозпроизводители планируют собрать более 25 тысяч тонн этой культуры.

"Впервые рис в Приморье начали выращивать корейские крестьяне в 1870 году. В советские годы по декрету Владимира Ленина здесь появилась первая в стране мелиоративная система. Теперь на ее восстановление нужно почти 11 млрд рублей. При этом есть китайские и российские инвесторы, которые заинтересованы в развитии рисоводства на территории Приморского края", - сказал Бронц.

Разин поручил приморскому Минсельхозу вместе с федеральным ведомством проработать вопрос восстановления мелиоративной системы.

"Например, на условиях государственно-частного партнерства, концессии. Для этого есть механизм привлечения льготных средств - например, Газпромбанк активно занимается этим вопросом. Нужно подобрать потенциальных инвесторов, все посчитать. Мы готовы поддержать большой проект по рисоводству в Приморье, восстановить его на новом уровне с более эффективными решениями", - сказал Разин.

Замминистра назвал главной задачей сохранение темпов развития аграрного сектора Дальнего Востока и России и сохранение структуры посевных площадей.

Приморье Дальний Восток Андрей Бронц Андрей Разин Газпромбанк Владимир Ленин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

Совбез РФ сообщил о начале визита Патрушева в Индию

Совбез РФ сообщил о начале визита Патрушева в Индию

Энергоснабжение Мелитополя прекращено в результате украинского обстрела

Минобороны РФ сообщило об учении с комплексами "Ярс" в Сибири

Минобороны РФ сообщило об учении с комплексами "Ярс" в Сибири

Кадыров сообщил об уничтожении двух боевиков в Гудермесе

Лавров и глава МИД Ирана проведут переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Ирана проведут переговоры в Москве

Четыре человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Крыму

Что произошло за день: вторник, 28 марта

Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });