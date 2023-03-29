В Приморье восстановление советской системы мелиорации риса оценили в 11 млрд рублей

Интерес к проекту проявляют в том числе китайские инвесторы

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Приморскому краю для восстановления мелиоративной системы в рисоводстве необходимы 11 млрд рублей, интерес проявляют китайские и российские инвесторы, сообщила пресс-служба правительства региона.

Готовность регионов Дальнего Востока к весенним полевым работам обсудили во Владивостоке на совещании под руководством федерального замминистра сельского хозяйства Андрея Разина.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц рассказал, что в крае в последние годы возрождается рисоводство, в 2023 году сельхозпроизводители планируют собрать более 25 тысяч тонн этой культуры.

"Впервые рис в Приморье начали выращивать корейские крестьяне в 1870 году. В советские годы по декрету Владимира Ленина здесь появилась первая в стране мелиоративная система. Теперь на ее восстановление нужно почти 11 млрд рублей. При этом есть китайские и российские инвесторы, которые заинтересованы в развитии рисоводства на территории Приморского края", - сказал Бронц.

Разин поручил приморскому Минсельхозу вместе с федеральным ведомством проработать вопрос восстановления мелиоративной системы.

"Например, на условиях государственно-частного партнерства, концессии. Для этого есть механизм привлечения льготных средств - например, Газпромбанк активно занимается этим вопросом. Нужно подобрать потенциальных инвесторов, все посчитать. Мы готовы поддержать большой проект по рисоводству в Приморье, восстановить его на новом уровне с более эффективными решениями", - сказал Разин.

Замминистра назвал главной задачей сохранение темпов развития аграрного сектора Дальнего Востока и России и сохранение структуры посевных площадей.