"Ъ" сообщил о возможном подорожании рисовой крупы до 30%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рисовая крупа в РФ может подорожать от 8% до 30% из-за снижения качества риса-сырца в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае (основной производитель риса в РФ). Большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Производители уже уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. В "Ленте" подтвердили, что получали уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15-30% в зависимости от производителя.

"Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется", - говорит представитель ритейлера. Источник в другой сети сообщил, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8-19%. Решения о пересмотре цен пока не приняты, заявил он.

Собеседник "Ъ" еще в одной крупной сети подтвердил, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. "Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке", - говорит он.

По данным "Руспродсоюза", на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тыс. рублей за тонну против 51,6 тыс. рублей годом ранее и 63,7 тыс. рублей в феврале.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко говорит, что из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже прошлогоднего, что может сказаться на выработке крупы. Но с учетом действующего запрета на экспорт риса из России запасов для обеспечения внутреннего рынка достаточно, предпосылок для роста оптовых цен нет, указывает он. По его словам, в ближайшую неделю союз ожидает снижения оптовых цен на рис.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова говорит, что в последние несколько месяцев наблюдался рост цен на рис производителей и оптовых поставщиков в связи с подорожанием сырца. Но на сегодня, скорее всего, повышение цен себя исчерпало, считает она. Как отмечает эксперт, вышедшие на днях окончательные данные Росстата показали валовый сбор риса в 2022 году в 923 тыс. тонн против 1,07 млн тонн годом ранее, а предварительные оценки были 798 тыс. тонн. Производство крупы в 2022 году достигло рекордных 529 тыс. тонн, потому насыщенность рынка остается высокой, говорит Глазунова.

В Минсельхозе заявили, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны, основания для их роста в этом сезоне отсутствуют.