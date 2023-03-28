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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских поездов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Китайская сторона объявила о готовности возобновить пассажирское сообщение в апреле еще в двух пунктах пропуска через российско-китайскую границу в Приморском крае, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

"По информации Росгранстроя, с 3 апреля 2023 года КНР готова возобновить пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Турий Рог (РФ) - Мишань (КНР), а с 20 апреля 2023 года - через железнодорожный пункт пропуска Пограничный (РФ) - Суйфэньхэ (КНР)", - говорится в пресс-релизе.

Пассажирское сообщение в Приморье на регулярной основе было возобновлено в январе через автомобильные пункты на российско-китайской границе Краскино - Хуньчунь, Пограничный - Суйфэньхэ, в феврале 2023 года - Полтавка - Дуннин. В настоящее время через эти пункты пропуска проезжают пассажиры с визами. Только в марте через автомобильные пункты пропуска Уссурийской таможни границу пересекли более 15 тысяч человек (без учета водителей большегрузных

Приморье Суйфыньхэ Хуньчунь Китай Уссурийская таможня Росгранстрой
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