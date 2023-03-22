ГК "Дело" и китайская SPG будут развивать мультимодальные контейнерные перевозки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG, Китай) в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве будут совместно развивать мультимодальные контейнерные перевозки, сообщила российская группа.

Стороны также изучат возможность совместного использования маршрута Циндао - порт Восточный - Санкт-Петербург - Западная Европа для обеспечения транзита китайских товаров. Кроме того, "Дело" и SPG планируют взаимодействовать при формировании международных цепочек поставок, логистике экспорта зерна и других насыпных грузов из России в Китай через Дальний Восток.

Документом также предусмотрено сотрудничество в сфере строительства и эксплуатации инфраструктуры, обмен опытом и экспертизой в управлении стивидорными активами, внедрение инновационных технологий при создании и расширении мощностей терминалов, а также закупку современного портового оборудования. Кроме того, компании намерены вместе разрабатывать цифровые сервисы.

"Сотрудничество с одной из крупнейших мировых портовых корпораций, обладающей впечатляющим опытом и ресурсами, является серьезным шагом в расширении присутствия группы компаний "Дело" на азиатском направлении. Рассчитываю, что совместная работа позволит вывести на новый уровень как масштаб и качество сервисов, так и эффективность операционных процессов компаний группы", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев, слова которого приводятся в сообщении.

Шаньдунская портовая группа была создана в августе 2019 года путем объединения основных портов провинции Шаньдун: Циндао, Жичжао, Яньтай и группы портов Бохайского залива. По итогам 2022 года пропускная способность терминалов группы достигла 1,6 млрд тонн грузов, мощности по перевалке контейнеров превысили 37 млн TEU. Штаб-квартира расположена в Циндао, численность сотрудников группы превышает 60 тыс. человек.

Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% – у государственной корпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. В шиппинговое направление – "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), одна из крупнейших судоходных компаний России.