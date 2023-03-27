ГК "Дело" и китайская Shandong PG создадут СП для сотрудничества в логистике и "цифре"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG, Китай) договорились о создании совместного предприятия (СП), которое займется реализацией проектов в области транспорта и логистики в России и Китае, сообщила пресс-служба российской стороны.

Договоренности достигнуты по итогам переговоров главы совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарёва и председателя SPG Хуо Гаоюаня.

СП создается с целью формирования сквозных логистических продуктов на базе активов сторон и современных IT-решений. На его базе будут проработаны инициативы в сфере складской логистики на территории Свободного порта Владивосток, резидентом которого является "Восточная стивидорная компания" Global Ports (входит в ГК "Дело").

"По итогам переговоров с одной из крупнейших мировых портовых корпораций нам удалось договориться о переходе от намерений к конкретным действиям. Убеждён, что создание совместного предприятия – первый шаг на пути нашего долгосрочного сотрудничества с SPG, и вместе мы сможем обеспечить повышение эффективности логистики между нашими странами, а также продвижение совместных транспортных продуктов на зарубежных рынках", - цитирует Шишкарева пресс-служба "Дела".

Российская и китайская группы на прошлой неделе подписали меморандум о сотрудничестве в области развития мультимодальных контейнерных перевозок. Стороны заявили о намерении изучить возможность совместного использования маршрута Циндао - порт Восточный - Санкт-Петербург - Западная Европа для транзита китайских товаров и взаимодействовать в формировании международных цепочек поставок, логистике экспорта зерна и других насыпных грузов из России в Китай через Дальний Восток. Меморандум предусматривал также сотрудничество компаний в сфере строительства и эксплуатации инфраструктуры, обмен опытом и экспертизой в управлении стивидорными активами, внедрение инновационных технологий при создании и расширении мощностей терминалов, закупку современного портового оборудования и совместную разработку цифровых сервисов.

Шаньдунская портовая группа была создана в августе 2019 года путем объединения основных портов провинции Шаньдун: Циндао, Жичжао, Яньтай и группы портов Бохайского залива. По итогам 2022 года пропускная способность терминалов группы достигла 1,6 млрд тонн грузов, мощности по перевалке контейнеров превысили 37 млн TEU. Штаб-квартира расположена в Циндао, численность сотрудников группы превышает 60 тыс. человек.

Группа "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. В шиппинговое направление – "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), одна из крупнейших судоходных компаний России.