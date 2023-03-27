Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

ГК "Дело" и китайская Shandong PG создадут СП для сотрудничества в логистике и "цифре"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG, Китай) договорились о создании совместного предприятия (СП), которое займется реализацией проектов в области транспорта и логистики в России и Китае, сообщила пресс-служба российской стороны.

Договоренности достигнуты по итогам переговоров главы совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарёва и председателя SPG Хуо Гаоюаня.

СП создается с целью формирования сквозных логистических продуктов на базе активов сторон и современных IT-решений. На его базе будут проработаны инициативы в сфере складской логистики на территории Свободного порта Владивосток, резидентом которого является "Восточная стивидорная компания" Global Ports (входит в ГК "Дело").

"По итогам переговоров с одной из крупнейших мировых портовых корпораций нам удалось договориться о переходе от намерений к конкретным действиям. Убеждён, что создание совместного предприятия – первый шаг на пути нашего долгосрочного сотрудничества с SPG, и вместе мы сможем обеспечить повышение эффективности логистики между нашими странами, а также продвижение совместных транспортных продуктов на зарубежных рынках", - цитирует Шишкарева пресс-служба "Дела".

Российская и китайская группы на прошлой неделе подписали меморандум о сотрудничестве в области развития мультимодальных контейнерных перевозок. Стороны заявили о намерении изучить возможность совместного использования маршрута Циндао - порт Восточный - Санкт-Петербург - Западная Европа для транзита китайских товаров и взаимодействовать в формировании международных цепочек поставок, логистике экспорта зерна и других насыпных грузов из России в Китай через Дальний Восток. Меморандум предусматривал также сотрудничество компаний в сфере строительства и эксплуатации инфраструктуры, обмен опытом и экспертизой в управлении стивидорными активами, внедрение инновационных технологий при создании и расширении мощностей терминалов, закупку современного портового оборудования и совместную разработку цифровых сервисов.

Шаньдунская портовая группа была создана в августе 2019 года путем объединения основных портов провинции Шаньдун: Циндао, Жичжао, Яньтай и группы портов Бохайского залива. По итогам 2022 года пропускная способность терминалов группы достигла 1,6 млрд тонн грузов, мощности по перевалке контейнеров превысили 37 млн TEU. Штаб-квартира расположена в Циндао, численность сотрудников группы превышает 60 тыс. человек.

Группа "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. В шиппинговое направление – "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), одна из крупнейших судоходных компаний России.

SPG ГК "Дело" Дело Восточная стивидорная компания Шаньдун Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

Инвестпрограмма "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд рублей

Инвестпрограмма "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд рублей

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Аналитики BofA отметили, что банковский кризис вызвал пузырь фондов денежного рынка

Аналитики BofA отметили, что банковский кризис вызвал пузырь фондов денежного рынка

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank

First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });