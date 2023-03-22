Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

ООО дочери Сулеймана Керимова вложит в животноводческую ферму в Дагестане 1,3 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Алияк" (Дагестан, бенефициаром является Гульнара Керимова) инвестирует в крупнейший в республике инвестиционный проект по строительству фермы 1,3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Проект предусматривает строительство товарно-молочной фермы на 400 голов дойного стада, овцеводческо-товарной фермы на 6 тысяч голов, современных цехов по переработке молока и мяса. Строительство началось в октябре 2022 года и должно завершиться к четвертому кварталу 2024 года.

"В настоящее время у нас имеется 60 голов дойного стада, в Нижнем Новгороде мы приобретаем 45 голов, из Германии едет 50 голов. Это в рамках насыщения той фермы (товарно-молочной - ИФ), которую мы построим", - сказал представитель предприятия.

По его словам, в дальнейшем предприятие планирует довести поголовье крупного рогатого скота до 1 тысячи голов, мелкого рогатого скота - до 5 тысяч голов, яков - до 800 голов, лошадей - до 200 голов.

В пресс-службе правительства Дагестана сообщили, что общий объем господдержки инвестпроекта ООО "Алияк" может составить около 300 млн рублей. Расчетный объем субсидий - 150 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что компания также реализует три туристических проекта: строительство гостиницы на 60 мест в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, создание туристско-оздоровительного комплекса "Кпул-Ятар" в Сулеман-Стальском районе и строительство туристической базы на берегу Каспийского моря "Песчаный берег" в Дербентском районе.

В августе 2021 года дочь сенатора Сулеймана Керимова - Гульнара стала 100%-й владелицей компании ООО "Алияк", реализующей проект создания животноводческого комплекса в Дагестане. До нее владельцем ООО был Джабраил Эседов.

ООО "Алияк" было зарегистрировано в Дагестане 13 апреля 2021 года с основным видом деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время Гульнаре Керимовой принадлежит более 99,99% в ООО.

По данным ЕГРЮЛ, Гульнаре Керимовой сейчас принадлежит несколько компаний, не имеющих отношения к АПК, которые занимаются предоставлением финансовых услуг: "Алеа-Эстейт" и "Хоктон-Эстейт" (обе - Москва), "Бастион" (село Орта-Стал, Дагестан).

Дагестан Гульнара Керимова Алияк Джабраил Эседов Алеа Эстейт Хоктон Эстейт Бастион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

GameStop неожиданно завершила IV финквартал с прибылью, что вызвало взлет акций

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });