ООО дочери Сулеймана Керимова вложит в животноводческую ферму в Дагестане 1,3 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Алияк" (Дагестан, бенефициаром является Гульнара Керимова) инвестирует в крупнейший в республике инвестиционный проект по строительству фермы 1,3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Проект предусматривает строительство товарно-молочной фермы на 400 голов дойного стада, овцеводческо-товарной фермы на 6 тысяч голов, современных цехов по переработке молока и мяса. Строительство началось в октябре 2022 года и должно завершиться к четвертому кварталу 2024 года.

"В настоящее время у нас имеется 60 голов дойного стада, в Нижнем Новгороде мы приобретаем 45 голов, из Германии едет 50 голов. Это в рамках насыщения той фермы (товарно-молочной - ИФ), которую мы построим", - сказал представитель предприятия.

По его словам, в дальнейшем предприятие планирует довести поголовье крупного рогатого скота до 1 тысячи голов, мелкого рогатого скота - до 5 тысяч голов, яков - до 800 голов, лошадей - до 200 голов.

В пресс-службе правительства Дагестана сообщили, что общий объем господдержки инвестпроекта ООО "Алияк" может составить около 300 млн рублей. Расчетный объем субсидий - 150 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что компания также реализует три туристических проекта: строительство гостиницы на 60 мест в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, создание туристско-оздоровительного комплекса "Кпул-Ятар" в Сулеман-Стальском районе и строительство туристической базы на берегу Каспийского моря "Песчаный берег" в Дербентском районе.

В августе 2021 года дочь сенатора Сулеймана Керимова - Гульнара стала 100%-й владелицей компании ООО "Алияк", реализующей проект создания животноводческого комплекса в Дагестане. До нее владельцем ООО был Джабраил Эседов.

ООО "Алияк" было зарегистрировано в Дагестане 13 апреля 2021 года с основным видом деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время Гульнаре Керимовой принадлежит более 99,99% в ООО.

По данным ЕГРЮЛ, Гульнаре Керимовой сейчас принадлежит несколько компаний, не имеющих отношения к АПК, которые занимаются предоставлением финансовых услуг: "Алеа-Эстейт" и "Хоктон-Эстейт" (обе - Москва), "Бастион" (село Орта-Стал, Дагестан).