Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США и повысила оценку инфляции в 2023 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) незначительно ухудшила прогноз роста ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен.

Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. В 2024 году прогнозируется подъем ВВП на 1,2% против прежде ожидавшихся 1,6%.

Между тем оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.

По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на следующий и 2025 год остались без изменения - соответственно 2,5% и 2,1%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит в среднем 4,5% против озвученных в декабре 4,6%. Прогноз на будущий год сохранился - 4,6%. При этом теперь предполагается, что в 2025 году уровень безработицы будет составлять 4,6% против ранее ожидавшихся 4,5%.

ЭкономикаФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., отметив устойчивость банковской системыЧитать подробнее

ФРС по итогам заседания, завершившегося в среду, повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ЦБ может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе страны.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что десять руководителей предполагают, что ставка составит не менее 5,125% к концу 2023 года.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, ставка будет составлять около 5,1% годовых к концу 2023 года, 4,3% к концу следующего года и 3,1% к концу 2025 года. Таким образом, по сравнению с ожиданиями, которые были опубликованы в декабре, поменялся только прогноз на 2024 год - тогда он составлял 4,1%. При этом ожидания относительно размера ставки на текущий и 2025 года не изменились.

Прогноз ставки на долгосрочный период был сохранен на уровне 2,5% годовых.

США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., отметив устойчивость банковской системы

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });