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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Снижения ставки ФРС в 2023 году ожидают 39% трейдеров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Более трети трейдеров (39%) ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системой до конца 2023 года до диапазона 3,75-4% годовых, сообщает MarketWatch.

Такой сценарий развития событий сейчас является наиболее вероятным, исходя из котировок фьючерсов на размер ставки.

Прогноз самой Федеральной резервной системы предусматривает, что ставка на конец года будет составлять 5-5,25%, то есть будет повышена с нынешнего уровня в 4,75-5%.

ФРС США
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