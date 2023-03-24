Снижения ставки ФРС в 2023 году ожидают 39% трейдеров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Более трети трейдеров (39%) ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системой до конца 2023 года до диапазона 3,75-4% годовых, сообщает MarketWatch.

Такой сценарий развития событий сейчас является наиболее вероятным, исходя из котировок фьючерсов на размер ставки.

Прогноз самой Федеральной резервной системы предусматривает, что ставка на конец года будет составлять 5-5,25%, то есть будет повышена с нынешнего уровня в 4,75-5%.