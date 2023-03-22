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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

ФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., отметив устойчивость банковской системы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам мартовского заседания.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США.

На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.

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"Американская банковская система надежна и устойчива. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий и скажутся на экономической активности, трудоустройстве и инфляции. Масштаб этих последствий неясен. Комитет продолжает крайне внимательно следить за инфляционными рисками", - говорится в пресс-релизе ФРС.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства", - отмечается в коммюнике.

По сравнению с пресс-релизом по итогам предыдущего заседания в новом тексте появилось указание на ускорение прироста рабочих мест, однако исчезли слова про замедление инфляции. Рост числа рабочих мест охарактеризован как сильный, а инфляция - как повышенная.

Также в пресс-релизе больше не упоминаются последствия пандемии коронавируса и конфликта России и Украины.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - говорится в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75-5% годовых. Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для денежно-кредитной политики. Комитет полагает, что некоторое дальнейшее ужесточение ДКП может быть оправданным для того, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем".

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

"ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану. Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - отмечается в сообщении. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Решение о повышении ставки на 25 б.п. было принято единогласно всеми голосующими членами FOMC.

Динамика фондовых индексов США улучшилась после публикации итогов заседания ФРС: к 21:22 по московскому времени индексы растут на 0,1-0,5%, тогда как ранее они незначительно снижались. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0848, евро прибавил 0,8%.

ФРС США
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