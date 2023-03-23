Индекс МосБиржи снизился на 0,4% на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение вслед за мировыми площадками после ожидаемого роста ставки Федрезерва США на 0,25 п.п. и отсутствия "голубиных" сигналов регулятора, несмотря на банковский кризис. Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,4%, индекс РТС прибавил менее 0,1% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2383,87 пункта (-0,4%), индекс РТС - 980,29 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 76,65 рубля (-0,41 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "ММК" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), TCS Group (-0,4%), бумаги "Московской биржи" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+2,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Яндекса" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%).

Консолидированная прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+1,4%) по итогам прошлого года выросла на 28,6%, до 13,45 млрд руб. после 10,46 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после мощного роста на новостях о высоких дивидендах от Сбера российский рынок пока не находит новых поводов для подъема. Основным драйвером остается приток ликвидности, который рынок может почувствовать к концу мая. А пока торговля в боковой формации продолжится с возможной коррекцией к нижней границе диапазона. Американский рынок пока находится в лапах "медведей": проблемы в банковском секторе не ушли, а ФРС не дала намек на монетарное смягчение.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2375-2400 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги второго и третьего эшелонов ввиду отсутствия факторов для роста среди blue chips. В финансовом секторе интерес представляют акции банка "Санкт-Петербург" (+1,6%, до 143,3 рубля), обновившие исторический максимум на фоне известий, что на 23 марта назначен совет директоров, где будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг неоднозначный. Неприятным для рынков стало заявление главы Минфина США Джаннет Йеллен о невозможности обеспечить страхованием все депозиты. В Китае растут акции технологичных компаний, а сырьевые контракты оказались под давлением продаж. Тем не менее, можно предположить, что индекс МосБиржи после коррекции возобновит попытки взять отметку 2400 пунктов на фоне восстановления акций сектора нефти и газа.

В мире

В США индексы акций в среду упали на 1,6-1,7% во главе с S&P 500 после роста ставки Федрезерва, несмотря на проблемы в банковском секторе.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США. На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.

Также ФРС незначительно ухудшила прогноз роста ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен. Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. В 2024 году прогнозируется подъем ВВП на 1,2% против прежде ожидавшихся 1,6%. Между тем оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.

По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на следующий и 2025 год остались без изменения - соответственно 2,5% и 2,1%.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

По словам Пауэлла, в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, регулятор пока не ожидает снижения ставки в текущем году. Также глава ФРС добавил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году).

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз после роста накануне, подогретого статистикой Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $76,2 за баррель (-0,6% и +1,8% в среду), майская цена WTI - $70,35 за баррель (-0,8% и +1,8% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,36 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).