Минфин США не планирует страховать все депозиты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов США не рассматривает возможность временного распространения гарантийного покрытия Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) на все вклады, включая депозиты объемом свыше $250 тысяч, пишет MarketWatch.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила в Сенате, что общее страхование вкладов не является той мерой, которую изучает ее ведомство. "Мы о таком не думали, мы такого не рассматриваем", - сказала она.

Йеллен допускает, что подобный уровень защиты вкладчиков может обсуждаться в будущем.

Такие вопросы к министру финансов возникли в связи с действиями правительства по поддержке всех вкладчиков двух обанкротившихся банков - Silicon Valley Bank и Signature Bank - вне зависимости от объема их депозитов.

Сейчас лимит на страхование вкладов в США установлен на уровне $250 тысяч, и некоторые законодатели в последнее время призывали его поднять. На вопрос о повышении лимита Йеллен ответила, что основное внимание следует уделить повышению уверенности населения в том, что банковская система надежна.