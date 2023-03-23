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ЦБ Швейцарии поднял ставку на 50 б.п. и повысил прогноз инфляции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) в четверг повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 1,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, ставка в Швейцарии сейчас находится на максимуме с ноября 2008 года.

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SNB также не исключил возможности дальнейшего подъема для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе. Кроме того, ЦБ по-прежнему готов проводить интервенции на валютном рынке по мере необходимости.

Банк прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 2,6% в 2023 году и 2% в следующем году. Ранее ожидалось, что потребительские цены вырастут соответственно на 2,4% и 1,8%.

Курс швейцарского франка повышается и составляет $1,0911 по сравнению с $1,0899 на закрытие торгов в четверг.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 22 июня.

Швейцария
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