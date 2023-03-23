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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Дефицит счета текущих операций США в IV квартале снизился до $206,8 млрд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2022 года уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%) и составило $206,8 млрд, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составлял $219 млрд, а не $217,1 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,8% с объявленного ранее уровня июля-сентября - до $213,2 млрд, согласно данным Trading Economics.

Дефицит в октябре-декабре составлял 3,2% ВВП США по сравнению с 3,4% ВВП в предыдущие три месяца. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Экспорт товаров и услуг в четвертом квартале снизился на $1,1 млрд и составил $1,14 трлн, импорт - на $13,3 млрд, до $1,34 трлн.

В том числе экспорт товаров уменьшился на $31,1 млрд - до $514,9 млрд, в то время как импорт снизился на $28 млрд, составив $787,2 млрд. Экспорт услуг увеличился на $6,1 млрд, достигнув $242,8 млрд, импорт - на $1,1 млрд, до $175,5 млрд.

По итогам всего 2022 года дефицит счета текущих операций увеличился на $97,4 млрд - до $943,8 млрд. Это составляет 3,7% ВВП по сравнению с 3,6% в предыдущий год.

Минторг США
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