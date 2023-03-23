Правительство РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд до 10 млн т

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в государственный интервенционный фонд на 7 млн тонн, до 10 млн тонн, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета кабмина в Госдуме в четверг.

Она напомнила, что в фонд уже закуплено 3 млн тонн.

По ее словам, эта тема в фокусе внимания правительства. "Ее сейчас прорабатываем", - сказала вице-премьер.

"Для этого нужны деньги. В этом году это дополнительное финансирование в объеме 11 млрд рублей, а 2024-2025 годах это более 20 млрд рублей для того, чтобы обеспечить закупки в интервенционный фонд", - уточнила она.