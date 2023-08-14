Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд, сообщила первый заместитель главы ведомства Оксана Лут.

"Мы не планируем в этом году, в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет", - сказала Лут журналистам в понедельник.

ЭкономикаРФ закупила в госфонд 3 млн тонн зернаЧитать подробнее

Закупочные интервенции на рынке зерна Минсельхоз проводил с 1 августа по 30 декабря 2022 года. По данным Национальной товарной биржи (входит в группу Московская биржа), было закуплено 3,123 млн тонн зерна. Его стоимость превысила 47 млрд рублей.

По оценке Минсельхоза, это трехмесячная потребность мукомольных предприятий в пшенице.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Глава ФСВТС не видит снижения спроса на российское оружие

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

Курс евро поднялся выше 110 рублей

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного дрона в Белгородской области

Пять квартир и 16 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки БПЛА

Жители Дагестана перекрыли участок федеральной автодороги из-за проблем с водой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });