Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд, сообщила первый заместитель главы ведомства Оксана Лут.

"Мы не планируем в этом году, в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет", - сказала Лут журналистам в понедельник.

Закупочные интервенции на рынке зерна Минсельхоз проводил с 1 августа по 30 декабря 2022 года. По данным Национальной товарной биржи (входит в группу Московская биржа), было закуплено 3,123 млн тонн зерна. Его стоимость превысила 47 млрд рублей.

По оценке Минсельхоза, это трехмесячная потребность мукомольных предприятий в пшенице.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.