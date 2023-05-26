"Инарктика" стала совладельцем проектной компании

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), стала совладельцем ООО "Алексеев-Акватек", которое занимается инженерно-техническим проектированием.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, доля компании "Инарктика СЗ" (производственное подразделение группы) в этом активе составляет 25%. Владельцем оставшихся 75% является Александр Алексеев.

Компания "Алексеев-Акватек" была зарегистрирована в феврале 2023 года. Помимо инженерно-технического проектирования, она занимается управлением проектами в строительстве, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

В "Инарктике" оперативный комментарий не представили.

Как говорится в отчетности "Инарктики СЗ", ее выручка в 2022 году составила 23,8 млрд рублей против 16,1 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 10,7 млрд рублей против 5,8 млрд рублей.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. В настоящее время группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального производства на этих участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.

В январе компания продала три смолтовых завода в Норвегии их менеджменту. Причиной этого стали регуляторные ограничения для российского бизнеса в этой стране, которые создавали риски ликвидации предприятий.

В декабре 2022 года попавший под санкции США Максим Воробьев, который владел почти 47% "Инарктики", продал 23% своих акций менеджменту компании. Условия сделки не раскрывались. В ее результате доля Воробьева снизилась до менее 24%.