Владеющая "Амур Золотом" Kopy Goldfields сократила годовую EBITDA в 3,3 раза
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Шведская Kopy Goldfields, производственные активы которой в России представлены "Амур Золотом", по итогам 2022 года снизила EBITDA в 3,3 раза, до $11,2 млн, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA упала до 10%.
В 2022 году Kopy Goldfields пришлось докупить на рынке 24 тысяч унций золота за $41,7 млн, чтобы расплатиться по кредиту в драгметалле. Выручка от этой операции составила всего $32,6 млн, то есть валовый убыток - $9,1 млн. Общий валовый убыток компании за год составил $2,6 млн.
Средние цены реализации золота Kopy Goldfields снизились на 8%, до $1639 за унцию, поскольку в рамках погашения кредита металл поставлялся по $1358 за унцию.
При этом издержки компании существенно выросли. Денежные затраты (TCC) подскочили на 71%, до $1430 на унцию, что отчасти также объясняется влиянием сделки по погашению кредита в золоте (исключая ее эффект, TCC составили бы $1306). Совокупные денежные затраты (AISC) выросли на 44%, до $1714, на фоне роста TCC, общих и административных расходов в связи с поддержанием законсервированных и отработанных активов, а также укрепления рубля.
Общий долг Kopy Goldfields увеличился за 2022 год в 1,9 раза, до $124,7 млн. В июне компания договорилась о привлечении в российском банке до 3 млрд рублей, в августе лимит был поднят до 5 млрд рублей. Частично средства из этой кредитной линии были использованы для погашения долга в золоте. В общей сложности в 2022 году компания привлекла $88,1 млн кредитных средств. Чистый долг вырос вдвое, до $118,4 млн, его отношение к EBITDA подскочило до 10,54х.
Основные показатели Kopy Goldfields:
|Показатель
|2022
|2021
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|42,94
|51,61
|-17%
|Продажи, тыс. унций золотого эквивалента
|70,00
|49,81
|41%
|Средняя цена реализации золота, $ за унцию
|1639
|1783
|-8%
|TCC, $ на унцию
|1430
|838
|71%
|AISC, $ на унцию
|1714
|1190
|44%
|$ млн
|Выручка
|115,775
|89,578
|29%
|Валовая прибыль
|(2,609)
|24,421
|-
|EBITDA
|11,235
|36,899
|-70%
|Маржа EBITDA
|10%
|41%
|-31 п.п.
|Чистая прибыль (убыток)
|(29,480)
|7,715
|-
|Денежный поток от операционной деятельности
|(38,849)
|18,231
|-
|Общий долг на конец года
|124,676
|66,782
|87%
|Чистый долг на конец года
|118,383
|60,637
|95%
|Отношение чистого долга в EBITDA
|10,54х
|1,64х
|543%
Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.