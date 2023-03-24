Владеющая "Амур Золотом" Kopy Goldfields сократила годовую EBITDA в 3,3 раза

В 2022 году Kopy Goldfields пришлось докупить на рынке 24 тысяч унций золота за $41,7 млн, чтобы расплатиться по кредиту в драгметалле. Выручка от этой операции составила всего $32,6 млн, то есть валовый убыток - $9,1 млн. Общий валовый убыток компании за год составил $2,6 млн.

Средние цены реализации золота Kopy Goldfields снизились на 8%, до $1639 за унцию, поскольку в рамках погашения кредита металл поставлялся по $1358 за унцию.

При этом издержки компании существенно выросли. Денежные затраты (TCC) подскочили на 71%, до $1430 на унцию, что отчасти также объясняется влиянием сделки по погашению кредита в золоте (исключая ее эффект, TCC составили бы $1306). Совокупные денежные затраты (AISC) выросли на 44%, до $1714, на фоне роста TCC, общих и административных расходов в связи с поддержанием законсервированных и отработанных активов, а также укрепления рубля.

Общий долг Kopy Goldfields увеличился за 2022 год в 1,9 раза, до $124,7 млн. В июне компания договорилась о привлечении в российском банке до 3 млрд рублей, в августе лимит был поднят до 5 млрд рублей. Частично средства из этой кредитной линии были использованы для погашения долга в золоте. В общей сложности в 2022 году компания привлекла $88,1 млн кредитных средств. Чистый долг вырос вдвое, до $118,4 млн, его отношение к EBITDA подскочило до 10,54х.

Основные показатели Kopy Goldfields:

Показатель 2022 2021 Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента 42,94 51,61 -17% Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 70,00 49,81 41% Средняя цена реализации золота, $ за унцию 1639 1783 -8% TCC, $ на унцию 1430 838 71% AISC, $ на унцию 1714 1190 44% $ млн Выручка 115,775 89,578 29% Валовая прибыль (2,609) 24,421 - EBITDA 11,235 36,899 -70% Маржа EBITDA 10% 41% -31 п.п. Чистая прибыль (убыток) (29,480) 7,715 - Денежный поток от операционной деятельности (38,849) 18,231 - Общий долг на конец года 124,676 66,782 87% Чистый долг на конец года 118,383 60,637 95% Отношение чистого долга в EBITDA 10,54х 1,64х 543%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.