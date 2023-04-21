Шведский владелец "Амур Золота" в I квартале увеличил производство на 14%

Квартальные продажи компании подросли на 3%, до 13,87 тысячи унций. Средние цены реализации золота составили $1856 за унцию против $1887 в I квартале прошлого года.

"Драйвером роста в I квартале было увеличение производства на "Юбилейном" на 49% после модернизации мощностей в 2022 году. В этом году производительность фабрики и извлечения золота там проложат расти, в то время как будут расширены операции и на других наших горнодобывающих проектах", - отметил через пресс-службу глава компании Михаил Дамрин.

Сезонные работы - россыпную добычу и кучное выщелачивание на "Юбилейном" - планируется начать во II квартале.

Производство концентратов на установке CIP на "Перевальном" остановлено после завершения отработки открытых карьеров, хотя продолжается переработка ранее произведенного флотоконцентрата. Эксплуатация участка кучного выщелачивания началась в 2022 году, и в течение первого года тестовой работы не дала ожидаемых результатов. Оцениваются различные варианты дальнейшего производства, отмечает Kopy Goldfields.

На новом проекте Малютка компания добыла 77,86 тысячи тонн руды. Производство на Малютке планируется запустить в 2023 году, выйти на полную мощность - в 2024 году.

Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в I квартале произвела на своем проекте Майский 0,53 тысячи унций золотого эквивалента.

Основные операционные показатели Kopy Goldfields:

Показатель I кв. 2023 I кв. 2022 Динамика ГОК "Юбилейный" Добыча руды, тыс. т 68,73 62,79 9% Переработка руды, тыс. т 52,44 36,05 45% Производство золота на установке CIP, тыс. унций 5,80 3,88 49% Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т 9,55 - - ГОК "Перевальный" Производство золота на ГОКе "Юбилейный" из концентратов ГОКа "Перевальный", тыс. унций 2,02 3,28 -39% Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т - 37,42 - Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций 0,32 - - ИТОГО Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 8,24 7,24 14% Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 13,87 13,49 3%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.