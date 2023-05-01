Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снижена на 20%

На шрот - выросла в 1,4 раза

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае составит 1 тыс. 122,2 рубля за тонну против 1 тыс. 398,9 рубля в апреле, сообщает Минсельхоз.

Снижение составляет 19,8%. Пошлина снижается второй месяц подряд.

Пошлина на экспорт шрота, напротив, повышена до 6 тыс. 577,7 рубля за тонну с 4 тыс. 777,6 рубля в апреле. Рост, как и месяцем раньше, составил 1,4 раза. Пошлина повышается с декабря 2022 года.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 тыс. 030,7 за тонну ($1 тыс. 100,1 месяц назад), на шрот - $285,2 ($269,5).

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Предполагается, что пошлины будут действовать до 31 августа 2023 года включительно.