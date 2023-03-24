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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Оборот валютного рынка Китая в феврале вырос на 44,4% месяц к месяцу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Объем операций на валютном рынке Китая в феврале составил 20,64 трлн юаней (свыше $3 трлн), что на 44,4% превышает январский показатель, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE).

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В том числе около 2,9 трлн юаней пришлось на транзакции в иностранной валюте между банками и их клиентами, 17,74 трлн юаней - на межбанковские валютные операции.

На спотовом рынке объем операций составил 7,44 трлн юаней, на рынке деривативов - 13,19 трлн юаней.

В январе-феврале оборот валютного рынка достиг 34,93 трлн юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В 2022 году общий объем транзакций на валютном рынке КНР составил 231,44 трлн юаней.

Китай
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