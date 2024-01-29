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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Оборот валютного рынка Китая вырос в 2023 году на 9%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Объем операций на валютном рынке Китая в 2023 году увеличился примерно на 9% - до 252,58 трлн юаней ($35,5 трлн), сообщило Государственное управление валютного контроля страны (SAFE). Об этом передает "Синьхуа".

В декабре он составил 20,54 трлн юаней ($2,89 трлн), из которых 3,36 трлн юаней пришлось на транзакции в иностранной валюте между банками и их клиентами, 17,18 трлн юаней - на межбанковские валютные операции.

На спотовом рынке объем операций в прошлом месяце составил 7,07 трлн юаней, на рынке деривативов - 13,47 трлн юаней.

Китай SAFE
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