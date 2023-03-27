Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 году в 1,7 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 году в 1,7 раза и составила 24,9 млрд рублей против 15,1 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Скорректированная выручка увеличилась в 1,4 раза, до 81,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA – в 1,7 раза, составив 49,2 млрд рублей.

Компания отчиталась выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 23,3 млрд рублей, скорректированной выручке – 80,9 млрд рублей, по скорректированному показателю EBITDA – 46,9 млрд рублей.

По сообщению Globaltrans, инвестиции в расширение парка и приобретение активов (включая точечные покупки новых полувагонов и цистерн, а также приобретение оставшихся 40% в компании БТС) выросли в прошлом году в 6 раз, в результате чего совокупные капитальные затраты с учетом M&A составили 20,2 млрд рублей в 2022 году.

Чистый долг снизился до 4,6 млрд рублей на конец 2022 года. Дальнейшее снижение долговой нагрузки: чистый долг к скорректированной EBITDA на уровне 0,1х (в конце 2021 года – 0,6х).

Компания отмечает, что ей удалось успешно скорректировать свою логистику и продемонстрировать улучшение коэффициента порожнего пробега по полувагонам до 41% (2021 год – 44%). Общий коэффициент порожнего пробега (по всем типам подвижного состава) улучшился до 50% (2021 год – 51%).

Грузооборот группы в 2022 году сократился на 8% на фоне изменений логистики и волатильности спроса в сегменте полувагонов, а также сокращения среднего парка полувагонов в оперировании. В сегменте цистерн грузооборот вырос на 7% на фоне изменений логистики с увеличением доли перевозок на дальние расстояния.

Средние коммерческие условия оставались на хорошем уровне, несмотря на волатильность ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов, где за успешным I полугодием 2022 года последовало снижение ставок во II полугодии 2022 года. Ставки в сегменте цистерн оставались на благоприятном уровне.

Приоритетом группы оставалось поддержание сервисных контрактов и сохранение клиентской базы. На долю сервисных контрактов пришлось около 59% чистой выручки группы от оперирования в 2022 году.

В компании отмечают, что рынок продолжает адаптироваться к сложившимся беспрецедентным обстоятельствам в 2023 году. Общий грузооборот на сети российских железных дорог вырос на 3,5% г/г в январе-феврале 2023 года, при этом объемы погрузки за тот же период сократились на 2,4%. Дальнейшее развитие ситуации остается труднопрогнозируемым.

Ценовая конъюнктура на рынках полувагонов и цистерн остается преимущественно благоприятной, при этом возможна волатильность в будущем. Усилилась инфляция затрат, в том числе на фоне роста регулируемых тарифов РЖД на транспортировку порожних вагонов в течение 2022 года на около 18,6% и дополнительно на 10% с начала 2023 года.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании – Никите Мишину и Андрею Филатову – принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву – 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева – 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева – 3,1%. Под контролем менеджмента – 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float – 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).