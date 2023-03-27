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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена из-за техограничений

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре, сообщила компания.

Globaltrans продолжает анализировать варианты решения проблем, связанных с ограничениями корпоративной структуры и листинговыми ограничениями.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans
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