Globaltrans изучит вопрос пополнения парка вагонов в 2023 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Globaltrans изучает вопрос пополнения парка в текущем году.

"Сейчас мы видим достаточно высокий спрос на наш подвижной состав. Полувагонов, как и цистерн, нам не хватает. Будем конечно же рассматривать вопрос, как и в отчетном периоде, так и в текущем периоде на привлекательную возможность как по аренде, так и по покупке", - сообщил глава Globaltrans Валерий Шпаков на телефонной конференции для аналитиков и инвесторов после публикации годовой отчетности.

"Мы достаточно интенсивно инвестировали в прошлом году, инвестиции наши в шесть раз выросли по сравнению с 2021 года, соответственно в этом году мы тоже будем рассматривать покупку как новых, так и бывших в употреблении вагонов. Но только в том случае если будут привлекательные возможности и такие инвестиции будут соответствовать нашим достаточно строгим критериям. При этом должен сказать, что мы видим и перспективу и в полувагоновом, и в цистерновом направлении. И там, и там конъюнктура рыночная сейчас достаточно привлекательна", - добавил финансовый директор компании Александр Шенец.

Вместе с тем, Шпаков сообщил, что компании удалось частично заместить вагонный парк, заблокированный на территории Украины "за счет расширения арендованного парка и приобретения новых полувагонов". "Мы также покупали цистерны для замещения арендованного парка", - сказал он.

На Украине заблокированы примерно 3,8 тысячи единиц подвижного состава компании.

Как сообщает сайт компании, по состоянию на 31 декабря 2021 года общий парк группы насчитывал 69 106 вагонов, 69% приходилось на универсальные полувагоны, 28% - на цистерны.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).